Пушков: США придется жертвовать или Тайванем, или своей экономикой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с Китаем свидетельствует, что США придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой, об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой», - заявил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что в любом случае США проигрывают. Им остается пытаться удержать статус-кво.

«Но статус-кво вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай», - подытожил политик.

Как писал сайт KP.RU, 17 апреля стало известно, что в качестве ответа на санкционное давление США и Евросоюза, Китай готовится нанести обратный удар по западной экономике, и запретить поставки редкоземельных металлов своим недоброжелателям. Это может откатить на годы прогресс в развитии западного производства электромобилей.

Самым ожидаемым решением Пекина может стать эмбарго на поставки в Европу и США редкоземельных металлов, жизненно необходимых в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Также Китай может ограничить, или запретить полностью, поставки сканирующих лидаров, которые применяются в системах машинного зрения.