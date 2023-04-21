Воздушная тревога объявлена второй раз в шести регионах Украины 21 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена второй раз за ночь в шести регионах Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучали во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Сумской областях страны.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Сирены включились в 00:08 мск в Полтавской области. После этого они охватили остальные регионы страны, а также подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожской области.

Ночью 17 апреля воздушная тревога была объявлена в нескольких украинских регионах. Речь шла о Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Воздушная тревога началась незадолго до полуночи и была отменена через полчаса, судя по данным онлайн-карты.