Funke: ФРГ планирует убрать системы ПВО Patriot с восточных границ Польши и Словакии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия собирается уже в 2023 году убрать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии, об этом сообщили газеты редакционной группы Funke.

«Мы донесли свои планы до этих стран», приводят издания представителя Минобороны ФРГ.

Он отметил, что «мы поддерживаем постоянный контакт с нашими партнерами, чтобы иметь возможность отреагировать на потенциальное изменение обстановки».

Как писал сайт KP.RU, 7 декабря 2022 года Германия и Польша договорились разместить зенитно-ракетные комплексы Patriot на польско-украинской границе.

Отмечалось, что министры обороны обеих стран договорились, что Польша возвращается к предложению ФРГ о системах ЗРК и соглашается на размещение.

Уточнялось, что перед размещением ЗРК Patriot в Польшу отправится команда экспертов, чтобы оценить возможность интеграции этих систем в оборонную систему республики непосредственно на месте.