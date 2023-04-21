Yonhap: Российское рыболовецкое судно загорелось у берегов Южной Кореи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, об этом сообщило Yonhap со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи.

«Представители береговой охраны сообщили, что российское рыболовное судно, перевозившее 25 человек, загорелось у юго-восточного прибрежного города Ульсан утром в пятницу», - говорится в сообщении.

В статье уточнили, что четыре человека пропали без вести, два человека получили незначительные травмы. Двадцать одного человека удалось спасти.

Как писал сайт KP.RU, в конце января 2023 года потерпел бедствие рефрижератор в Охотском море.

Сообщалось, что дежурное спасательное судно ледового класса «Справедливый» прибыло на помощь утром 30 января.

Судно Amber Baltic следовало в Петропавловск-Камчатский из Пусана (Южная Корея). Примерно на середине пути 29 января случилось ЧП: сгорел главный двигатель. В район акватории, где рефрижератор встал на якорь, отправили Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ.