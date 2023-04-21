Армия России получит очередную партию комплексов артразведки «Пенициллин»

Армия России получит новые комплексы артразведки «Пенициллин» Фото: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» продолжает поставки в войска комплексов артиллерийской звукотепловой разведки «Пенициллин», об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

«Разработчик и производитель «Пенициллинов» - НИИ «Вектор» - выполняет обязательства по поставкам комплексов в соответствии с установленными контрактами сроками», - сообщили в концерне.

Как писал сайт KP.RU, комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» поступили в Вооружённые силы России в январе 2021 года.

15 октября 2022 года Россия провела апробацию «Пенициллина» в боевых условиях на Украине. Комплексы артиллерийской разведки доказали свою эффективность, в том числе и с артиллерией, которая была поставлена Киеву странами НАТО.

15 апреля российские военные в ходе контрбатарейной борьбы при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыли артиллерийские позиции ВСУ на Краснолиманском направлении.

20 апреля подразделения группировки «Восток» на Запорожском направлении с помощью комплекса артразведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу.