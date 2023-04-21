Пользователи Twitter возмутились словами Кулебы о неспособности ЕС выполнить свое решение Фото: REUTERS

Пользователи Twitter возмутились резкими словами главы МИД Украины Кулебы в адрес ЕС. Недовольство Европой он высказал в соцсети.

«Неспособность ЕС выполнить свое собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование...», - заявил Кулеба.

Пользователи под публикацией дипломата обвинили его в постоянном выпрашивании денег.

«Ты облажался. Мы даем вам оружие и миллиарды евро, а вы еще смеете критиковать?», - подчеркнул один из комментаторов.

Другой пользователь напомнил, что «у ЕС как бы свои проблемы, если вы не видели новостей».

Еще в одном комментарии указано, что «существует миллион способов потратить наши налоги более разумно. Это ваш конфликт, вы разделяете ответственность за его начало, он бы мог уже закончиться».

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля пользователи соцсети выразили свое недовольство по поводу обращения Зеленского, который попросил мировых лидеров конфисковать российские активы для того, чтобы потратить их на восстановление Украины.

Один из пользователей напомнил, что на Украину и так направляют миллиарды. «А ему нужно больше?» - спросил он.

Другой пользователь заявил, что он является американским налогоплательщиком, и, по его мнению, Киеву больше не нужно направлять «никаких денег».

С ним согласился еще один комментатор, заявив, что конфликт «дорого обходится» налогоплательщикам из стран Европы и США.