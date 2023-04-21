Президент Сербии: Белград пугают Россией, но угрозу представляет именно НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Запада призывают Белград вступить в НАТО и пугают Россией, но угрозу представляет именно альянс, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.

Белград придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента от 2007 года.

«Говорят нам вступать в НАТО, потому что Россия всех поставит под угрозу... Мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО создала угрозу для нас», - отметил Вучич.

Он напомнил, что 23 апреля исполняется 24 года с даты авиаудара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии, при котором погибли 16 его сотрудников.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года Вучич заявил, что Запад не интересует другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.

Президент подчеркнул, что просто больше никто не хочет слышать или видеть, что есть другой взгляд. Единственное, что их занимает - санкции, независимое Косово, никакого несогласия с ними, все кто против - их противник.

31 декабря 2022 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия намерена и в дальнейшем придерживаться политики отказа от санкций в отношении России.