Российские артиллеристы группировки «Центр» уничтожили около ста целей противника Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Артиллерия российской группировки «Центр» поразила около ста целей противника в зоне спецоперации, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Центр» с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника», заявил Савчук.

Он подчеркнул, что на Краснолиманском направлении экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 нанесли удары с применением неуправляемых ракет по сосредоточению техники и живой силы противника.

Как писал сайт KP.RU, холдинг «Росэлектроника» продолжает поставки в войска комплексов артиллерийской звукотепловой разведки «Пенициллин».

15 апреля российские военные в ходе контрбатарейной борьбы при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыли артиллерийские позиции ВСУ на Краснолиманском направлении.

20 апреля подразделения группировки «Восток» на Запорожском направлении с помощью комплекса артразведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу.