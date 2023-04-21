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НовостиПолитика21 апреля 2023 3:10

Российские военные боеприпасами «Краснополь» уничтожили украинские танк и РСЗО «Град»

Расчет ТОС «Солнцепек» Вооруженных сил России уничтожил 15 боевиков
Сергей ГАПЧУК
Российские военные боеприпасами «Краснополь» уничтожили украинские танк и РСЗО «Град» Фото: Минобороны России

Российские военные боеприпасами «Краснополь» уничтожили украинские танк и РСЗО «Град» Фото: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили на Купянском направлении высокоточными боеприпасами «Краснополь» танк и РСЗО «Град» ВСУ, об этом сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«В районе населенного пункта Песчаное высокоточными боеприпасами «Краснополь» уничтожены танк и РСЗО «Град» противника», - заявил Якимкин.

Офицер заметил, что расчет ТОС «Солнцепек» ВС России уничтожил 15 боевиков в районе населенных пунктов Стельмаховка, Артемовка и Новоселовское.

Как писал сайт KP.RU, артиллерия российской группировки «Центр» поразила около ста целей противника в зоне спецоперации.

Кроме того, на Краснолиманском направлении экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 нанесли удары с применением неуправляемых ракет по сосредоточению техники и живой силы противника.

Стало известно, что холдинг «Росэлектроника» продолжит поставки в войска комплексы артиллерийской звукотепловой разведки «Пенициллин».