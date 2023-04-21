Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 апреля 2023 3:25

На Купянском направлении ВС России сорвали шесть попыток ротации ВСУ

Также российскими военными были уничтожены две ДРГ
Сергей ГАПЧУК
На Купянском направлении ВС России сорвали шесть попыток ротации ВСУ

На Купянском направлении ВС России сорвали шесть попыток ротации ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали на Купянском направлении шесть попыток ротации украинских подразделений, об этом сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие вскрыли и уничтожили две ДРГ противника», - отметил Якимкин.

Офицер подчеркнул, что также сорвали шесть попыток ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Двуречное.

Как писал сайт KP.RU, в рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Центр» с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника.

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили на Купянском направлении высокоточными боеприпасами «Краснополь» танк и РСЗО «Град» ВСУ.

Отмечалось, что расчет ТОС «Солнцепек» ВС России уничтожил 15 боевиков в районе населенных пунктов Стельмаховка, Артемовка и Новоселовское.