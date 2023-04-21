На Купянском направлении ВС России сорвали шесть попыток ротации ВСУ Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали на Купянском направлении шесть попыток ротации украинских подразделений, об этом сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие вскрыли и уничтожили две ДРГ противника», - отметил Якимкин.

Офицер подчеркнул, что также сорвали шесть попыток ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Двуречное.

Как писал сайт KP.RU, в рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Центр» с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника.

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили на Купянском направлении высокоточными боеприпасами «Краснополь» танк и РСЗО «Град» ВСУ.

Отмечалось, что расчет ТОС «Солнцепек» ВС России уничтожил 15 боевиков в районе населенных пунктов Стельмаховка, Артемовка и Новоселовское.