Павел Дуров возглавил рейтинг самых обедневших российских миллиардеров Фото: REUTERS

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров возглавил список самых обедневших российских миллиардеров по версии журнала Forbes.

По данным издания, состояние Дурова в 2023 году оценивается в 11,5 млрд долларов, за год он потерял 3,6 млрд долларов. Эксперты журнала объясняют, что на оценку стоимости Telegram повлияло падение котировок мессенджеров-конкурентов. В результате в российском рейтинге Forbes Дуров опустился с третьей строчки на десятую.

На втором месте списка самых обедневших миллиардеров из России оказался частный инвестор Леонид Богуславский. Его состояние на 2023 год оценивается в 3,6 млрд долларов, а «минус» за год составил 1,1 млрд долларов. Уточняется, что фонды Богуславского владеют долями в 125 IT-компаниях в разных странах мира, многие из которых подешевели в прошлом году.

На третьей строчке расположились Дмитрий и Игорь Бухманы. Оба из братьев за год потерял по 1,1 млрд долларов. Теперь состояние Бухманов оценивается в 7 млрд долларов у каждого. В активе братьев находится разработчик игр Playrix, а интерес к бумагам игровых компаний в последнее время снижается, объяснили в издании.

Всего в рейтинг самых обедневших россиян вошли 13 миллиардеров, на всех они потеряли 8,5 млрд долларов.

Как писал сайт KP.RU, ранее Forbes признал Дурова богатейшим бизнесменом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В декабре прошлого года журнал оценивал состояние основателя Telegram в 15,1 млрд долларов.