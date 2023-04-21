Что произошло в ночь на 21 апреля

WP: США предлагали Киеву оставить Артемовск из-за потенциального окружения украинских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США предупреждали Киев о потенциальном окружении его войск в Артемовске и предлагали оставить город, сообщила газета Washington Post. В оценке с пометкой «совершенно секретно» предупреждалось, что «устойчивые» успехи России «поставили под угрозу способность Украины удерживать город».

При выполнении полета самолета Су-34 ВКС России над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, сообщило Минобороны РФ. Это и стало причиной сильного взрыва, повредившего дорогу на одной из центральных улиц города.

ЧП произошло в Белгороде 20 апреля на пересечении улиц Ватутина и Галкина. В результате взрыва повреждения получили несколько автомобилей и один магазин. Также повреждено остекление одного из соседних многоквартирных домов.

Тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship американской компании SpaceX закончился взрывом. На высоте в 38 километров ракета вошла в неконтролируемое вращение и взорвалась. По предварительной версии, причиной нештатной ситуации стали проблемы с отделением первой ступени.

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за пророссийских высказываний.

Дипломат в своих комментариях для книги Дилессена заявил, что «украинцы — это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность».