Делегация Германии привезет в Крым гумпомощь для жителей новых регионов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегация Германия привезет в Крым гуманитарную помощь для населения новых регионов России, рассказал председатель комитета парламента региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Как сообщил парламентарий в беседе с РИА Новости, коренные жители ФРГ начали у себя сбор гуманитарной помощи для жителей новых регионов РФ. Они планируют доставить ее лично. В частности речь идет о населении Херсонской области. Приезд делегации Германии намечен на май этого года, добавил Гемпель.

Напомним, ранее председатель комитета Государственного совета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям сообщил, что несколько семей из ФРГ хотят переехать в Крым. По его словам, на полуоостров приедут как живущие в Германии россияне, так и коренные немцы. Он отметил, что граждане ФРГ видят в России защитницу традиционных ценностей.