Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

По словам Путина, Ураза-байрам олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением к мусульманам России по случаю праздника Ураза-байрам.

Он подчеркнул, что Ураза-байрам является «особо почитаемым мусульманами всего мира» праздником, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Он «несёт высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», заявил Путин.

Российский лидер отметил, что мусульмане в России с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, а также приобщают к ним молодёжь.

«Жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями. Активно развивается её взаимодействие с государственными и общественными организациями, уделяется неустанное внимание — образовательным, просветительским, благотворительным инициативам», - подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что мусульмане принимают участие в спецоперации, защищая Россию и проявляя отвагу и взаимовыручку в боях.

Кроме того, глава государства заявил о ценности вклада мусульман в «поддержание межнационального и межрелигиозного диалога», а также в патриотическое воспитание молодежи.

Путин пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер поздравил православных в России с Пасхой. Он напомнил, что это всеми любимый праздник, который дарит верующим надежду, а также «вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей».