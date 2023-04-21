SpaceX заявила, что ракету Starship уничтожили намеренно из-за проблем с двигателями

Ракету Starship уничтожили намеренно из-за проблем с двигателями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракета Starship была уничтожена намеренно в связи с проблемами с двигателями и потерей высоты, заявила компания Илона Маска SpaceX.

Как сообщается на сайте компании, у корабля вышли из строя несколько двигателей, затем произошла потеря высоты, и он начал вращаться. После этого была дана команда на завершение полета.

Уточняется, что на старте у первой ступени-ускорителя отказали три из 33 двигателей Raptor, при наборе высоты не работали уже шесть двигателей. Ракета Starship достигла высоты в 39 километров, добавили в SpaceX.

Как писал сайт KP.RU, накануне тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship американской компании SpaceX закончился взрывом. При наборе высоты ракета вошла в неконтролируемое вращение и взорвалась. По предварительной версии, причиной нештатной ситуации стали проблемы с отделением первой ступени.