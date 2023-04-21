Депутат Госдумы Ивлев заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО

Россия не допустит вступления Украины в НАТО Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев считает, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО. Такое заявление парламентарий сделал в беседе с РИА Новости.

«Для России вступление Украины в НАТО — это появление источника постоянной военной опасности. Россия не может такого позволить и не допустит», - сказал депутат.

Он добавил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг своими словами о том, что Украина рано или поздно станет членом Североатлантического альянса, еще рад подтвердил участие НАТО в конфликте на стороне Киева.

Парламентарий напомнил, что НАТО помогает Украине с оружием и военной техникой, ведет обучение украинских солдат.

Как ранее писал сайт KP.RU, 20 апреля Столтенберг в рамках своего визита в Киев заявил, что рано или поздно Украина станет членом НАТО. Это станет возможным благодаря поддержке, которую альянс оказывает Киеву, отметил генсек НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что вступление Украины в НАТО может угрожать безопасности РФ, не допустить этого является одной из задач проведения спецоперации.