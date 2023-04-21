Беспилотник ВСУ упал на территорию жилого дома в Клинцах Брянской области Фото: wikimedia.org

Украинский беспилотный летательный аппарат упал на территории жилого дома в Клинцах Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла», – написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, добавил глава Брянской области.

Напомним, в среду, 19 апреля, в Брянской области украинский беспилотник атаковал военкомат в Новозыбкове, в результате инцидента никто не пострадал. За день до этого Вооруженные силы Украины нанесли удар по Стародубскому району Брянской области, обстреляв село Курковичи. Были повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и легковой автомобиль