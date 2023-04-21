Правительство России рассмотрит расширение возможностей для внесудебного банкротства Фото: Shutterstock

Правительство России рассмотрит законопроект, которым предлагает расширить категории граждан, имеющих право подать заявление о признании себя банкротом во внесудебном порядке.

«На заседании планируется рассмотреть вопрос о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Он направлен на расширение категорий граждан, которые вправе подавать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке», – сказано на сайте кабмина.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству страны распространить возможность пройти процедуру внесудебного банкротства на пенсионеров. Кроме того, глава государства поручил предоставить эту возможность россиянам, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если исполнение документов в отношении таких граждан длится более одного года и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.