Twitter отказался от маркировки «связанных с государством» аккаунтов СМИ Фото: REUTERS

Социальная сеть Twitter отказалась от специальной маркировки страниц средств массовой информации, которые, по ее мнению, связаны с государством или финансируются властями.

Отметки были сняты с профилей в Twitter различных изданий, в том числе российских.

О том, что страницы СМИ, находящихся под контролем государства, в социальной сети будут маркироваться специальной отметкой, стало известно в августе 2020 года. Представители Twitter тогда заявили, что таким образом они пытаются сделать общение пользователей с такими телеканалами и изданиями «более транспарентным». Заявлялось также, что специальную маркировку получат не только страницы СМИ, но и аккаунты их руководителей.

Как ранее писал сайт KP.RU, в августе 2022 года Twitter пометил как ложные десятки твитов с достоверной информацией о коронавирусе. В ряде случаях соцсеть приостановила учетные записи авторов этих публикаций. В компании признали ошибку и пообещали ее исправить.