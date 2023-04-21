Тела четырех российских моряков судна "Калтан" обнаружены у берегов Южной Кореи

Тела четырех российских моряков обнаружены у берегов Южной Кореи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На борту рыболовецкого судна "Калтан", загоревшегося у берегов южной Кореи, найдены тела четырех российских моряков, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

«Корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырех российских моряков», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как уточнили в Росморречфлоте, тела принадлежат помощнику капитана судна, двум матросам и повару.

Напомним, в пятницу, 21 апреля, в Южной Кореи сообщили, что российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов города Ульсан. Уточнялось, что четыре человека пропали без вести, два человека получили незначительные травмы, двадцать одного человека удалось спасти.

Как писал сайт KP.RU, в конце января 2023 года в Охотском море потерпел бедствие рефрижератор.