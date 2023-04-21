В Москве стартовал первый модуль офлайн-программы Архитекторы.рф

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

Лекции, тренинги по развитию личностных и командных навыков, знакомство с лучшими архитектурными практиками столицы пройдут в рамках первого модуля программы Архитекторы.рф. Он начался в Москве. Это бесплатный образовательный проект, организованный ДОМ.РФ. Первая часть курса продлится неделю — более 50 учебных часов. Участники также посетят арендный дом и прослушают выступления специалистов проектного отдела ДОМ.РФ.

Перед слушателями также выступят декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина и другие эксперты. Финалистов ждет встреча с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко.

— Главная задача первого модуля – формирование из финалистов настоящей команды единомышленников, которые объединены стремлением менять наши города к лучшему. Лучшие решения рождаются в рамках дискуссий, обмена опытом, знакомства с передовыми урбанистическими практиками. Этим форматам будет уделяться особое внимание на всех этапах программы, — прокомментировал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Слушателей разделят на тематические группы, у каждой свой наставник. Коллективы будут создавать учебные проекты. В качестве реального материала предложено разработать проекты комплексного развитие территорий на Дальнем Востоке, набережные в Хабаровске, малоэтажные жилые комплексы, студенческие кампусы, санатории и дома культуры. Слушатели будут создавать варианты девелопмента в исторической среде и проработают развитие малых городов Татарстана. На проект отводится полгода. Решения презентуют на итоговом модуле как выпускные работы.

Первый модуль закончится 29 апреля. После участники продолжат обучение онлайн. Летом пройдет второй очный модуль, а осенью — выездной, отправятся в зарубежную экспедицию. Финал пройдет в Москве.

Программу Архитекторы.рф проводят с 2018 года. Ее цель — обеспечить страну профессионалами в области формирования комфортной городской среды.