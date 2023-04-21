Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трех

Число пострадавших при взрывах в Белгороде выросло до трех Фото: Дмитрий Бойков/ТАСС

Количество пострадавших в результате взрыва в Белгороде, произошедшего накануне, возросло до трех, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей», – написал он в Telegram.

По словам главы региона, в целях безопасности было решено полностью расселить жителей девятиэтажного дома, получившего повреждения. Дорогу по проспекту Ватутина и улице Губкина планируют восстановить к понедельнику, 24 апреля.

Как писал сайт KP.RU, взрыв в Белгороде случился накануне, повреждения получили несколько автомобилей и один магазин. Также было повреждено остекление одного из соседних многоквартирных домов. Минобороны России сообщило, что при выполнении полета самолета Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.