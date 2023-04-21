Песков назвал фейком заявления о вмешательстве России во внутренние дела Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о вмешательстве России во внутренние дела Германии не соответствуют действительности и являются абсолютным фейком, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это стопроцентный фейк. Мы никогда не вмешивались раньше, а сейчас у нас нет на это времени», – сказал пресс-секретарь президента РФ в беседе с газетой Washington Post.

Издание со ссылкой на документы европейской разведки пишет, что российские власти якобы планировали сформировать в Германии коалицию из членов Левой партии и партии «Альтернатива для Германии». Как утверждает газета, Кремль таким образом хотел создать в стране антивоенные настроения и ослабить поддержку Украины со стороны Берлина.

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков опроверг слухи о якобы подготовке Россией диверсий на энергетических объектах Европы, назвав публикации западных СМИ об этом ошибочными.