Bloomberg: Подорвавшие «Северные потоки» диверсанты покинули место преступления на подводном аппарате Фото: REUTERS

Диверсанты, ответственные за подрыв газопроводов Nord Stream 1 и 2, покинули место преступления на подводном аппарате. Такую версию произошедшего сообщает агентство Bloomberg, со ссылкой на профессионального дайвера из Дании.

По словам источника, группе водолазов, которым нужно было бы погрузиться на большую глубину, заложить взрывчатку и всплыть обратно, потратила бы на выполнение этой задачи несколько часов. За это время стоящее в ожидании судно, которое потом забрало бы дайверов с места преступления, привлекло бы внимание, и следователи легко бы нашли его впоследствии.

«Тот, кто осуществил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы», — считает специалист.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Швеции допустили участие некоего государства в организации диверсии на «Северных потоках».