Вице-премьер Британии Доминик Рааб подал в отставку на фоне расследования об агрессивном поведении

Вице-премьер Британии Доминик Рааб подал в отставку Фото: REUTERS

Заместитель премьер-министра, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб подал заявление о своей отставке по итогам расследования жалоб на его агрессивное обращение с подчиненными.

«Сообщаю, что выхожу из состава вашего правительства после публикации доклада по итогам расследования королевского адвоката Адама Толли», – сказано в заявлении, текст которого опубликован в Twitter Рааба.

По словам вице-премьера Великобритании, он сам предложил провести соответствующее расследование. При этом политик обещал уйти в отставку, если расследование выявит какие-либо свидетельства его «тиранического поведения» в отношении его подчиненных.

Известно, что адвокат Толли рассмотрел восемь жалоб. При этом шесть из них связаны с периодом работы Рааба в должности министра юстиции Соединенного Королевства, одна – с периодом работы министром иностранных дел. Еще одна жалоба касается поведения вице-премьера на посту министра по вопросам выхода из Евросоюза, когда правительство страны возглавляла Тереза Мэй.

Напомним, в сентябре 2022 Рааб объявил об отставке с должностей заместителя премьера и главы Минюста Великобритании.