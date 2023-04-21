Адмирал Виктор Лиина возглавил Тихоокеанский флот России

Адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом России. Фото: Виталий Невар/ТАСС

Адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом России (ТОФ), рассказал ТАСС источник, знакомый с вопросом.

«Адмирал Лиина назначен на должность командующего ТОФ. Он сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца», – сказал собеседник агентства.

Тем временем «Известия» сообщают, что на должность командующего Балтийским флотом назначен вице-адмирал Владимир Воробьев.

Напомним, адмирал Виктор Лиина в 2012-2014 годах командовал войсками и силами Тихоокеанского флота на Северо-Востоке России.

Как писал сайт KP.RU, накануне полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подтвердил отставку командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца. Он теперь займет новую должность, возглавив штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.