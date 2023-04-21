Названы противопоказания для сдачи донорской крови Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-трансфузиолог Центра крови имени О. К. Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы Дарья Кулькова в беседе с Lenta.ru рассказала о правилах сдачи крови, назвав противопоказания.

Как уточнила эксперт, доноры крови, а также ее компонентов помогают спасти жизнь людей, который нуждаются в регулярных переливаниях, а также находятся в критическом состоянии.

Кулькова заявила, что стать донором может практически каждый здоровый, дееспособный человек старше 18 лет и весом свыше 50 килограммов, но, по ее словам, важно учитывать и рост потенциального донора. Специалист назвала одним из решающих показателей именно индекс массы тела, который должен быть выше 18,5 и меньше 40.

Среди самых распространенных причин для отвода в донорстве эксперт назвала несоблюдение диеты, которая подразумевает не употребление жареного, жирного, копченого, а также алкоголя и прочего, несоблюдение сроков после инфекционные заболевания, вакцинации, а также приема лекарственных препаратов. Кроме того, специалист обратила внимание на нарушения в результатах анализов крови и наличие татуировки или пирсинга, который были сделаны менее чем за четыре месяца до сдачи крови.

«Если у вас есть заболевания, не вошедшие в перечень противопоказаний, или вы принимаете какие-то лекарства, вопрос о допуске к донорству крови или ее компонентов решается врачом-трансфузиологом Центра крови или отделения переливания крови на приеме», - отметила она.

Согласно исследованию, результаты которого представили «Известия», донорами крови хотя бы раз в жизни становились 38% российских граждан, 8% из которых сдают кровь регулярно, а 20% были донорами несколько раз, 10% - сдавали кровь только однажды.

Как передавал телеканал «360», более 23 тысяч человек со знаком «Почетный донор России» живет в Подмосковье, получив ежегодную выплату в увеличенном размере 16 578 рублей.