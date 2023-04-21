Музей «Динамо» открыт для посетителей

В Петровском парке в Москве открылся новый высокотехнологичный музей «Динамо», созданный благодаря поддержке банка ВТБ. Новая точка притяжения на культурной карте столицы появилась к столетию Всероссийского физкультурно-спортивного Общества и посвящена людям, которые творили его историю, — спортсменам, тренерам и спортивным династиям.

«Когда мы приступали к созданию музея, сразу решили: он должен быть интересен и доступен всем – и ветеранам «Динамо», и обязательно молодежи, которая только начинает свои спортивные шаги, - отметил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. – Мы гордимся историей «Динамо» – она тесно перекликается с историей нашей страны. Наша задача сегодня сделать так, чтобы те молодые ребята, для которых «спорт – не слово, спорт – судьба», имели все возможности и дальше совершенствовать профессиональные навыки. Мы будем этому активно содействовать».

В экспозиции музея — более 200 оригинальных экспонатов, а также интерактивные зоны, квесты, мультимедийные инсталляции и Медиатека, собравшая материалы об истории, географии и структуре Общества «Динамо». Здесь гости и жители Москвы могут увидеть великие символы спортивных побед — «Золотой мяч» Льва Яшина и факел Олимпиады-80, посмотреть на документы и редкие фотографии из архивов спортсменов, приобрести сувениры с символикой любимых команд.

Отдельное внимание в музее уделяется образовательной программе, которая будет вовлекать не только тех, кто приходит на матчи, но и жителей района.