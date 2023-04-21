Амурский губернатор Василий Орлов рассказал об итогах первого заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления

Губернатор Василий Орлов принял участие в первом заседании Совета по развитию местного самоуправления. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал об итогах первого заседания Совета по развитию местного самоуправления, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин. Глава Приамурья стал единственным дальневосточным губернатором, вошедшим в состав Совета. Василий Орлов отметил, что президент уделил большое внимание вопросу кадрового потенциала муниципальных органов власти.

«В ходе Совета обсуждали актуальные для многих регионов проблемы. В частности, особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти, а также вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, привлечение на госслужбу молодых профессионалов. Над этими задачами Амурская область уже активно работает, в регионе действуют и разрабатываются новые программы для привлечения молодежи на наиболее важные для области направления. Обеспечение квалифицированными кадрами органов власти, различных отраслей экономики региона – приоритетная задача», - прокомментировал Василий Орлов.

Владимир Путин также подчеркнул важность эффективного реагирования органов местного самоуправления на обращения жителей.

«Повышение благополучия и качества жизни граждан – это базовый приоритет нашей с вами общей работы. Люди часто обращаются именно в органы местного самоуправления, когда сталкиваются с насущными проблемами. Для них главное, чтобы их вопросы своевременно решались, и, конечно, не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован: муниципальный, региональный или федеральный», - отметил президент России.

Напомним, Владимир Путин 19 апреля утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления. Главой Совета стал сам президент, президиум совета возглавил премьер-министр Михаил Мишустин, его заместителем в президиуме назначен первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Совет состоит из федеральной части (в нее вошли глава правительства, министры и представители администрации), региональной части (в нее включили глав регионов) и муниципальной части.