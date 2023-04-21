Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 9:41

Амурский губернатор Василий Орлов рассказал об итогах первого заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления

Глава государства поставил задачу обеспечить органы власти квалифицированными кадрами
Ксения БОГДАНОВА
Губернатор Василий Орлов принял участие в первом заседании Совета по развитию местного самоуправления. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Василий Орлов принял участие в первом заседании Совета по развитию местного самоуправления. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал об итогах первого заседания Совета по развитию местного самоуправления, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин. Глава Приамурья стал единственным дальневосточным губернатором, вошедшим в состав Совета. Василий Орлов отметил, что президент уделил большое внимание вопросу кадрового потенциала муниципальных органов власти.

«В ходе Совета обсуждали актуальные для многих регионов проблемы. В частности, особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти, а также вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, привлечение на госслужбу молодых профессионалов. Над этими задачами Амурская область уже активно работает, в регионе действуют и разрабатываются новые программы для привлечения молодежи на наиболее важные для области направления. Обеспечение квалифицированными кадрами органов власти, различных отраслей экономики региона – приоритетная задача», - прокомментировал Василий Орлов.

Владимир Путин также подчеркнул важность эффективного реагирования органов местного самоуправления на обращения жителей.

«Повышение благополучия и качества жизни граждан – это базовый приоритет нашей с вами общей работы. Люди часто обращаются именно в органы местного самоуправления, когда сталкиваются с насущными проблемами. Для них главное, чтобы их вопросы своевременно решались, и, конечно, не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован: муниципальный, региональный или федеральный», - отметил президент России.

Напомним, Владимир Путин 19 апреля утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления. Главой Совета стал сам президент, президиум совета возглавил премьер-министр Михаил Мишустин, его заместителем в президиуме назначен первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Совет состоит из федеральной части (в нее вошли глава правительства, министры и представители администрации), региональной части (в нее включили глав регионов) и муниципальной части.