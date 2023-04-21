Глава Минобороны ФРГ считает «нормальным» проведение операций ВСУ на территории России

Глава Минобороны ФРГ назвал «нормальным» проведение операций ВСУ на территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что проведение операций ВСУ на территории России - это якобы «абсолютно нормально», если при этом не страдают мирные жители, а целью являются пути снабжения войск. Об этом сообщает местный телеканал ZDF.

По мнению Писториуса, действия ВСУ в контексте спецоперации «нормальны», но якобы важно проводить различия, и не поощрять откровенный терроризм. Глава Минобороны ФРГ признаёт только диверсии российских путей снабжения, и считает неприемлемым когда страдают мирные жители, а нападению не подвергаются города и гражданская инфраструктура.

Писториус также добавил, что Западу стоит проводить «красные линии» в вопросе поставок оружия Киеву. По его мнению, если ВСУ начинают просить оружие, запрещённое во всём мире, то на такие запросы нужно отвечать категорическим отказом.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Пентагон выразил обеспокоенность применением ВСУ американского оружия не для обороны, а для нанесения ударов по российским территориям.