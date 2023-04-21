Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире21 апреля 2023 10:02

Политолог назвал вероятное наказание для опубликовавшего документы Пентагона американского военнослужащего

Политолог Дудаков назвал 10 лет минимальным сроком за публикацию секретных документов Пентагона
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Политолог назвал вероятное наказание для опубликовавшего документы Пентагона американского военнослужащего

Политолог назвал вероятное наказание для опубликовавшего документы Пентагона американского военнослужащего

Фото: REUTERS

Политолог Малек Дудаков в беседе с Lenta.ru заявил, что военнослужащему Национальной гвардии ВВС Соединенных Штатов Джеку Тейшейра, которого обвиняют в публикации секретных данных Пентагона, грозит от 10 лет тюремного заключения, напомним, что обвиненная в схожем преступлении Челси Мэннинг была осуждена на 35 лет лишения свободы.

«Ему грозит серьезный срок, потому что и обвинения достаточно серьезные: это ненадлежащее хранение секретных документов, которое, в принципе, можно дотянуть до шпионажа и работу в пользу врагов США России и Китая», - заявил эксперт.

Дудаков обратил внимание на то, что ранее произошло с Брэдли Мэннингом, находившимся на службе в американской армии, и так же, как и Тейшейра, решивший обнародовать секретные документы.

«Уже в тюрьме он сменил пол. По суду Челси приговорили к 35 годам лишения свободы. Но она просидела только семь, потом срок скостили», - напомнил он, предположив, что нынешним обвиняемым «будет то же самое», отметив, что на данный момент реакция на такое «будет жесткой».

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» предположил, что Тейшейра действовал на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков, комментируя утекшие документы Пентагона в беседе с телеканалом «360», заявил, что действующий президент США Джо Байден пытается подстегивать контрнаступление ВСУ ради президентских выборов.