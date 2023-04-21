Политолог назвал вероятное наказание для опубликовавшего документы Пентагона американского военнослужащего Фото: REUTERS

Политолог Малек Дудаков в беседе с Lenta.ru заявил, что военнослужащему Национальной гвардии ВВС Соединенных Штатов Джеку Тейшейра, которого обвиняют в публикации секретных данных Пентагона, грозит от 10 лет тюремного заключения, напомним, что обвиненная в схожем преступлении Челси Мэннинг была осуждена на 35 лет лишения свободы.

«Ему грозит серьезный срок, потому что и обвинения достаточно серьезные: это ненадлежащее хранение секретных документов, которое, в принципе, можно дотянуть до шпионажа и работу в пользу врагов США России и Китая», - заявил эксперт.

Дудаков обратил внимание на то, что ранее произошло с Брэдли Мэннингом, находившимся на службе в американской армии, и так же, как и Тейшейра, решивший обнародовать секретные документы.

«Уже в тюрьме он сменил пол. По суду Челси приговорили к 35 годам лишения свободы. Но она просидела только семь, потом срок скостили», - напомнил он, предположив, что нынешним обвиняемым «будет то же самое», отметив, что на данный момент реакция на такое «будет жесткой».

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» предположил, что Тейшейра действовал на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков, комментируя утекшие документы Пентагона в беседе с телеканалом «360», заявил, что действующий президент США Джо Байден пытается подстегивать контрнаступление ВСУ ради президентских выборов.