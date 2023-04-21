Кремль пообещал ответить на расторжение договора аренды земли с посольством РФ в Киеве

Здание посольства России в Киеве Фото: REUTERS

Власти России примут ответные меры после решения городского совета Киева разорвать договор об аренде земли, на которой располагается здание посольства РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь же тоже есть земля под посольством Украины. Поэтому очевидно, что будут соответствующие меры приниматься», – сказал он в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, накануне Киевский городской совет разорвал договор об аренде земли, на которой размещено здание посольства России на Украине. С инициативой расторгнуть договор выступила правящая партия «Слуга народа». Кроме того, политическая сила предложила национализировать здание российской дипмиссии.

В феврале 2022 МИД России заявил об эвакуации сотрудников российского посольства в Киеве. Это было связано с неоднократными угрозами физической расправы, которые поступали в адрес дипломатов, и отсутствием реакции на это украинских властей, объяснили в ведомстве.