Национальный автосоюз попросил льготную ипотеку и отсрочку от армии для своих сотрудников Фото: Александр ГЛУЗ

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратился к Михаилу Мишустину с просьбой предоставить определенные льготы для работников автомобильной промышленности. В частности, предлагается давать мужчинам отсрочку от армии, а еще помогать семьям с льготной ипотекой.

Это позволит поддержать отрасль и наполнить ее кадрами. Отсрочку от армии предлагается давать мужчинам до 27 лет.

- Аналогично, таких сотрудников, безотносительно их возраста, необходимо освобождать и от участия в мобилизационных мероприятиях, — цитирует текст письма "Газета.Ru".

Что касается льготной ипотеки, то ее предлагают выдавать инженерам, научно-техническим кадрам, высококвалифицированным техническим специалистам.

При этом, чтобы сотрудники данной отрасли могли пользоваться льготой, нужно скорректировать условия ее получения. Для городов-миллионников минимальная зарплата, которая нужна для оформления кредита, должна составлять 50 тыс.рублей, а для других регионов – 40 тыс.рублей до вычета НДФЛ.

Тем временем, семейная ипотека стала самой востребованной программой. На ее долю приходится 17% выданных займов на приобретения жилья, пишет ФАН.

Ранее, в Госдуме предложили для поддержки стратегических предприятий, прежде всего предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), использовать длинные и дешевые инвестиционные кредиты, пишет газета "Известия".

А тем временем, в России частично возобновят программу льготного автокредитования, сообщили в Министерстве промышленности и торговли. Получить заём на выгодных условиях можно будет при покупке отечественных машин стоимостью до 2 млн рублей, пишет Rt.