Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких разговоров о новой волне мобилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков четко опроверг появившиеся сообщения о том, что студентам в Москве якобы раздают повестки. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Кремле не ведут никаких разговоров о новой волне мобилизации в России.

«Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Каких повесток? Но, еще раз повторяю, в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации», - отметил Песков.

Напомним, в Кремле неоднократно опровергали слухи о новой волне мобилизации в России. Так, в середине марта Песков пояснял, что то, что ряду граждан в одном из регионов страны вручают повестки, является обычной практикой, делается это для уточнения данных.

В конце марта в генштабе Вооруженных сил РФ также заявили об отсутствии планов по новой волне мобилизации. Тогда там поясняли, что тех, кто уже призван, достаточно для выполнения возложенных задач.