Подписаны указы о назначении новых командующих Тихоокеанским и Балтийским флотами

Подписан указ о назначении вице-адмирала Воробьева командующим Балтийским флотом

Указ о назначении вице-адмирала Владимира Воробьева командующим Балтийским флотом уже подписан, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации РИА Новости, в ближайшее время он вылетит к месту назначения и приступит к выполнению своих обязанностей. Аналогичный указ подписан в отношении адмирала Виктора Лиины, который стал командующим Тихоокеанским флотом, сообщил собеседник агентства.

Вице-адмирал Владимир Воробьев прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира соединения. Был командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота, затем первым заместителем командующего Балтийским флотом и первым заместителем командующего Северным флотом. С 5 октября 2021 года занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России.

Как писал сайт KP.RU, накануне полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подтвердил отставку командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца. Он теперь займет новую должность, возглавив штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.