IT-специалист Бушуев рассказал о правилах кибербезопасности при использовании чат-ботов Фото: REUTERS

Программист-разработчик Захар Бушуев в беседе "Газета.Ru" рекомендовал во избежание утечек персональных данных с чат-ботами на подобии ChatGPT общаться наподобие разговора с малознакомым человеком.

"Бот сохраняет в памяти все, что попадает к нему. При этом существует вероятность утечки информации. Она может произойти, если бот решит использовать чужие данные в диалогах с другими пользователями", - отметил эксперт.

Бушуев призвал не передавать чат-боту пароли от приложений, а также коды банковских карт и адреса. Кроме того, он предупредил об опасности передавать персонифицированные данные, в том числе фамилии друзей и родственников. По его словам, неважные на первый взгляд данные могут быть причиной для обнаружения важной информации.

Эксперт рассказал, что генеративных ботов, таких как ChatGPT, зачастую используют для юридических документов, рекомендуя не передавать суммы денежных средств, названия компаний и лиц, которые участвуют в споре. Он посоветовал использовать для этого придуманные идентификаторы.

Для использования таких ботов в виде рабочего инструмента, эксперт советует установить регламент о персональных данных, а также коммерческой тайне и информации, которую запрещено раскрывать приложению.

Ранее ученица заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга совместно с отцом-программистом на основе нейросети ChatGPT разработала чат-бот в Telegram, помогающий подготовиться к занятию. Как сообщал ФАН, разработка быстро набрала популярность среди сверстников.

Тем временем, как писал RT, победителем в одной из категорий престижного конкурса Sony World Photography Awards 2023 стал искусственный интеллект, работу которого на конкурс направил немецкий фотохудожник Борис Эльдагсен, однако от награды он отказался.