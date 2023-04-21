Песков не исключил назначения бывшего губернатора Красноярского края Усса в Совет Федерации Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может продолжить работу на федеральном уровне, и не исключено, что он станет членом Совета Федерации. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вчера, 20 апреля 2023 года, Усс сообщил о том, что президент России Владимир Путин лично предложил ему продолжить федеральную работу. В какой конкретно должности - не уточняется, однако глава государства хотел, чтобы экс-губернатор продолжал развивать социально-экономическую среду Красноярского края.

«Федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», - прокомментировал Песков, в ответ на вопрос о возможном месте работы Усса.

Ранее KP.RU сообщил о том, чем запомнился в Красноярском крае ушедший с поста экс-губернатор Усс. Чиновник проработал главой региона пять лет, и успел начать строительство самого северного автомобильного моста России, «Гремячую гриву» и многое другое.