Путин обсудил сотрудничество в рамках ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили сотрудничество в различных областях.

«Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки с акцентом на дальнейшее расширение связей в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях. Выражено удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, политики обсудили перспективы сотрудничества Саудовской Аравии с объединением БРИКС, а также обменялись мнениями об обстановке на Ближнем Востоке. Глава российского государства в ходе беседы поздравил власти и народ королевства с мусульманским праздником Ураза-байрам.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение уровня добычи нефти Россией и Саудовской Аравией вызвано интересами мировой энергетики.

Сайт KP.RU разбирался, как решение о снижении добычи нефти скажется на планах Запада.