Великобритания ввела санкции против пятерых участников дела Кара-Мурзы* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания ввела санкции в отношении пятерых россиян, занимавшихся уголовным делом Владимира Кара-Мурзы*, осуждённого на 25 лет пребывания в колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Британии.

Министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли ввёл персональные санкции против судьи Басманного суда Москвы Елены Ленской, выносившей приговор Кара-Мурзе, а также против двоих следователей и двоих сотрудников ФСБ.

Напомним, что Кара-Мурзу* сперва арестовали, а затем и приговорили к колонии строгого режима за то, что он неоднократно выступал в США перед парламентариями и местными чиновниками, донося до них заведомо ложную информацию о действиях российской армии. Также он работал в НПО, признанной нежелательной в России, и самое важное - госизмена, статья 275 УК РФ, за клевещущие выступления в ассамблее НАТО, в США и в Хельсинкском комитете.

Ранее KP.RU сообщил о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания западных политиков и послов о деле Кара-Мурзы* вмешательством в дела России, и «лицемерием».

* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента