Инфекционист Поздняков считает маловероятным появление нового патогенного штамма коронавируса Фото: Shutterstock

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с "Газетой.ру" назвал маловероятным появлением у коронавирусной инфекции нового опасного штамма, уточнив, что основной задачей вирусов является распространение, а не прекращение существования.

Поздняков заявил, что все штаммы коронавирусной инфекции становятся более заразными, но мутация, по его словам, происходит для того, чтобы как можно быстрее проникать в организм человека.

"А вот патогенность - это не жизненно важно для вируса … Хотя и исключать на 100% возможность появления какого-то очень заразного патогенного штамма нельзя", - отметил специалист.

При этом специалист обратил внимание на грипп, у которого, как он отметил, могут появиться мутации, которые человек станет переносить довольно тяжело. Эксперт также предупредил, что данный вирус может мутировать и передаваться от животных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что новый штамм коронавирусной инфекции "арктур" имеет большую заразность. Как сообщал "Пятый канал", она отметила, что эта инфекция может обойти образовавшийся иммунитет.

Врач-терапевт Диляра Абрарова отметила, что солнечный свет напрямую влияет на продолжительность сезона гриппа и ОРВИ. Как писал Life.ru, специалист заявила, что солнечный свет, который содержит ультрафиолетовое излучение, помогает укреплять иммунную систему.