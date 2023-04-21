Зачем мобильные операторы сверяют данные абонентов?

Если сим-карта оформлена не на вас, все же потребуется визит в салон связи. Фото: Shutterstock

При оформлении договора на оказание услуг связи мобильные операторы фиксируют персональные данные абонентов: ФИО, дату рождения, реквизиты паспорта. Делать это от них требует федеральный закон «О связи». Вступившие в 2018 году изменения в закон также обязали мобильных операторов проверять достоверность данных своих абонентов, поэтому в случае сомнений они могут попросить клиента актуализировать или подтвердить информацию.

Ситуации, при которых меняются личные данные, не так уж и редки: паспорта мы часто теряем, более того, также мы обязаны их менять по достижению определенного возраста. Фамилия абонента может стать другой в связи со вступлением в брак, что также повлечет за собой смену документа, удостоверяющего личность. Если компания не актуализирует информацию по абонентам, ей грозит ответственность.

Может ли клиент отказаться подтверждать свою личность или предоставлять новые персональные данные? Может, но тогда оператор будет вынужден, согласно закону, приостановить оказание ему услуг связи.

Если вам позвонил представитель вашего мобильного оператора или вы получили СМС с просьбой актуализировать данные, существует два быстрых способа решения. Первый вариант: можно зайти в ближайший салон связи вашего оператора с паспортом и сим-картой. Сотрудник сверит данные и, если это потребуется, внесет в текст договора изменения. Это бесплатная и быстрая процедура.

Второй способ еще проще, но применим он, когда вы точно знаете, что сим-карта оформлена на вас. В личном кабинете на сайте или в приложении оператора связи нужно зайти в настройки профиля и выбрать кнопку «Проверить паспортные данные» либо «Подтвердить паспортные данные». После переадресации на Госуслуги нужно войти в свою учетную запись и дать разрешение на обработку информации оператором связи.

Если сим-карта оформлена не на вас, все же потребуется визит в салон связи. В этом случае в течение 15 дней нужно вместе с человеком, на которого зарегистрирована сим-карта, посетить салон вашего оператора для переоформления договора. Обоим нужно иметь при себе паспорта. Стоимость услуги составит от 50 до 200 рублей в зависимости от мобильного оператора.