Путин обсудил с Совбезом меры профилактики правонарушений в школах и вузах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 21 апреля 2023 года, президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности по видеосвязи, предложив обсудить вопрос повышения безопасности в образовательных учреждениях страны.

«У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности. Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в свое время, что будем работать на плановой основе», - начал обсуждение Путин.

Президент отметил, что речь идёт о профилактике правонарушений в школах, университетах, колледжах и иных образовательных учреждениях России. По итогам заседания Совбеза, где доклад по теме представил глава МВД Владимир Колокольцев, будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности учащихся и сотрудников.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 5 апреля 2023 года Путин уже проводил большое заседание Совета безопасности России. Тогда докладчиком также был Колокольцев, но обсуждался вопрос обеспечения законности и правопорядка в новых регионах страны.