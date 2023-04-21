В Тюменской области зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни населения

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Александр Моор подчеркнул, что Тюменская область входит в тройку лидеров российских регионов в рейтинге качества жизни. В области проживают свыше одного миллиона 600 тысяч человек и фиксируется стабильный рост численности населения. Одно из подтверждений высокого уровня жизни - рост количества многодетных семей. На сегодняшний день таких уже свыше 32 тысяч. Также в Тюменской области зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни. Он составляет более 73,5 года.

Главы региона отметил активное развитие в регионе медицины и образования.

Успехи Тюменской области в социальной сфере основаны на прочном экономическом фундаменте. В развитие производства в минувшем году инвестировано порядка 358 миллиардов рублей. Это на 52 процента больше, чем в 2021 году. Реализовано свыше трех сотен инвестпроектов. В результате созданы 4 тысячи рабочих мест. Поддержка реального сектора со стороны региональных властей составила по итогам 2022 года более 20 миллиардов рублей

Всеобъемлющую помощь участникам СВО и их семьям Александр Моор назвал одной из важнейших задач, которые решало правительство Тюменской области в минувшем году. Тюменским бойцам направляются средства индивидуальной защиты, вещевое имущество и необходимое оборудование. Для семей военнослужащих действует более трех десятков мер соцподдержки.

«Главный герой 2022 года – это солдат. На всех направлениях специальной военной операции сражаются тюменцы. Несколько раз в адрес земляков от высших военных чинов я слышал слова похвалы. Они говорят, что из Тюменской области идут служить настоящие воины-сибиряки, мужественные и стойкие», – сказал Александр Моор.

Александр Моор выразил признательность губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталье Комаровой и губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову за конструктивное сотрудничество, плодотворное взаимодействие и добрососедские отношения.

«Благодарю всех жителей Тюменской области за тот весомый вклад, который вносит каждый в развитие нашего региона. Командная работа позволяет нам всем вместе достигать высоких результатов», – обратился Александр Моор к землякам со словами признательности.

Депутаты Тюменской областной думы сошлись в мнении, что региональное правительство и органы местного самоуправления продемонстрировали в 2022 году эффективную работу.

«Год был сложным. Вызовы, которые мы пережили, были неожиданными и серьезными, но правительство Тюменской области отвечало на них эффективно и грамотно, оперативно меняя систему управления, быстро адаптируясь к непредвиденным ситуациям и реалиям. Это позволило в полном объеме решать стоящие перед ним задачи», – прокомментировал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов единогласное решение коллег-депутатов.