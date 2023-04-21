Западные следователи не раскрывают виновных подрыва "Северных потоков" из-за непричастности России Фото: REUTERS

Бывший глава эстонского координационного бюро внешней разведки Ээрик-Нийлес Кросс заявил, что западные следователи по делу о подрыве “Северных потоков” скрывают данные о диверсии из-за непричастности России к взрыву газопроводов.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на Кросса, сообщило, что у некоторых спецслужб могут быть данные о личности диверсантов. Издание, ссылаясь на экс-сотрудника ЦРУ Рональда Маркса, отмечает, что диверсию вероятно совершила группа украинцев при поддержке иностранного правительства.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании данного инцидента пришел к выводу, что взрывчатку под “Северные потоки” заложили американские водолазы во время учений НАТО летом 2022 года.

Россия неоднократно призывала к честному и прозрачному расследованию диверсии под эгидой ООН и с участием российских представителей, однако постоянно получала отказ. Некоторые Западные политики отмечают, что подобное поведение ООН также является свидетельством вины США в данном инциденте.