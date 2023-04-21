Суд не принял к рассмотрению иск Данилы Козловского о защите чести к активисту Виталию Бородину Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресненский суд Москвы не принял к рассмотрению иск актера и режиссера Данилы Козловского о защите чести и достоинства, который он подал в отношении руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

В пятницу, 21 апреля, активист сообщил, что юристы Козловского подали иск так, что суд не принял его к рассмотрению.

Напомним, Козловский обратился с исковым заявлением в суд 19 апреля после того, как Бородин попросил проверить актера на экстремизм. Прокуратура Москвы начала проверку в отношении артиста по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

В частности, Бородин просил проверить Козловского в связи с его высказываниями о проведении специальной военной операции. Активист отмечал, что Козловский живет в США, но в настоящее время хочет вернуться в Россию для того, чтобы выступать в театрах.

В свою очередь, Козловский заявил, что он не покидал Россию, а также добавил, что у него нет доходов, кроме как от деятельности в РФ.