ВТБ выходит на рынок кредитов на малые суммы

ВТБ запускает оформление кредитов на малые суммы – это новый для банка сегмент кредитного рынка. За время предварительного тестирования услуги объём их выдач превысил 300 млн рублей. Банк выдал 20 тысяч займов, средний чек по которым составил 14 тыс. рублей. До конца года ВТБ планирует выдать более 250 тысяч таких займов.

В ВТБ теперь можно оформить кредит наличными от 5 до 30 тысяч рублей на любые цели. Минимальный ежемесячный платеж начинается от 525 рублей. Оформить такой продукт можно на срок до 11 месяцев. Одобрение занимает не более 2 минут, а для оформления потребуется только паспорт. При этом заёмщик должен быть старше 18 и моложе 75 лет. Подать заявку можно только через мобильное приложение ВТБ или интернет-банк.

«Небольшие ежемесячные платежи, которые под силу каждому бюджету, не окажут существенной финансовой нагрузки на заёмщиков – мы проанализировали рынок микрофинансов и сделали наиболее интересное предложение для клиентов. Конечно, ставки по нему выше, чем по стандартной линейке, но намного ниже, чем средние ставки на рынке микрофинансовых организаций. Продукт рассчитан в первую очередь на клиентов, которым средства необходимы «здесь и сейчас». Он актуален для людей с любым уровнем дохода, например, молодёжи, которая хочет начать формирование позитивной кредитной истории как можно раньше. А в случае сложных ситуаций ВТБ всегда поможет урегулировать финансовый вопрос», – отметил Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.