Экономист оценил влияние цифрового рубля на инфляцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с Lenta.ru оценил влияние цифрового рубля на инфляцию, отметив, что цифровой рубль не является аналогом выпуска рубля в физической массе, так что не способен быть причиной роста инфляции, а, напротив, является большим шагом в направлении диджитализации и безопасных сделок.

«Цифровой рубль … необходим для того, чтобы проще совершать сделки, чтобы сделки были безопасными … Это также необходимо для того, чтобы уменьшить число бюрократических преград, чтобы они были предодобрены государством», - отметил экономист.

Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков в беседе RT также заявил, что цифровой рубль сделает операции более прозрачными и безопасными, отметив, кроме того, операции станут надежными и для физических, и для юридических лиц.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил ранее, что работы по введению цифрового рубля собираются завершить до конца 2023 года. Как писал Life.ru, он уточнил, что на данный момент прорабатывается разрешение биржевых сделок с этой валютой.