РИА Новости: Власти Германии инициировали новое сокращение числа российских дипломатов в стране

РИА Новости: Власти Германии инициировали новое сокращение числа российских дипломатов Фото: REUTERS

Германия по собственной инициативе начала очередную процедуру сокращения дипломатического присутствия России внутри своих границ. Москва не будет молча смотреть на такие недружественные поступки. Об этом заявили агентству РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ.

«Берлин тем самым сознательно продолжает идти по пути негативной эскалации в наших и без того весьма непростых двусторонних отношениях», - говорит источник.

Власти ФРГ вышлют ещё нескольких российских дипломатов и сотрудников диппредставительств, и Москва ответит на это равноценными мерами. Подробностей российского ответа Германии источник не назвал.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Германия планирует выслать из страны по меньшей мере 30 российских дипломатов, так как они, якобы, «пользуются своим статусом для незаконного получения политической, экономической и военной информации для совершения диверсий и распространения дезинформации».