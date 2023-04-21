Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 апреля 2023 12:12

РИА Новости: Власти Германии инициировали новое сокращение числа российских дипломатов в стране

Россия не станет оставлять этот недружественный шаг без последствий
Сергей КУДРИН
РИА Новости: Власти Германии инициировали новое сокращение числа российских дипломатов

РИА Новости: Власти Германии инициировали новое сокращение числа российских дипломатов

Фото: REUTERS

Германия по собственной инициативе начала очередную процедуру сокращения дипломатического присутствия России внутри своих границ. Москва не будет молча смотреть на такие недружественные поступки. Об этом заявили агентству РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ.

«Берлин тем самым сознательно продолжает идти по пути негативной эскалации в наших и без того весьма непростых двусторонних отношениях», - говорит источник.

Власти ФРГ вышлют ещё нескольких российских дипломатов и сотрудников диппредставительств, и Москва ответит на это равноценными мерами. Подробностей российского ответа Германии источник не назвал.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Германия планирует выслать из страны по меньшей мере 30 российских дипломатов, так как они, якобы, «пользуются своим статусом для незаконного получения политической, экономической и военной информации для совершения диверсий и распространения дезинформации».