Вассерман заявил, что решить школьные конфликты поможет "перезагрузка" целей системы образования Фото: Олег УКЛАДОВ

Член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман объяснил, почему часто школьные конфликты приобретают трагический характер. Разборки детей порой происходят с особой жестокостью. Достаточно вспомнить случай из Химок, где одноклассница напала на бывшую подружку с ножом.

Депутат отмечает, что ссоры между детьми – это нормально, но только до тех пор, пока они контролируются учебным заведением.

Дети конфликтуют с тех времен, как создались школы. Столкновения интересов свойственны всем, вне зависимости от возраста.

- Мы постоянно выясняем отношения и разбираемся, кто где сильнее, - говорит Вассерман интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но школа должна управлять этими инстинктивными стремлениями. Направлять их в русло обучения и создавать конкуренцию на основе оценок, убежден парламентарий.

Так что в современной школе нужно учить детей безопасному соперничеству.

- Там, где школа отказывается от воспитания, естественное соперничество становится опасным, - отметил депутат.

Исправить ситуацию поможет правильная воспитательная работа. Нужно усилить работу школьных психологов и педагогов. Но для этого работать должен весь коллектив на воспитание.

- Когда воспитание будет возвращено в список задач школы, то количество детских конфликтов резко уменьшится, — заключил Вассерман.