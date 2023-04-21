Агроном рассказала, что можно посадить в огороде в конце апреля Фото: Shutterstock

Агроном Октябрина Ганичкина в беседе с NEWS.ru рассказала, что можно сажать в конце апреля, когда ночные температуры достигли плюсовых значений.

По словам эксперта, с 25 апреля по первую декаду мая необходимо готовить грядки под посевы, а также перекапывать их. При этом агроном рекомендует добавлять в небольшом количестве органические, а также минеральные удобрения.

Как уточнила специалист, в открытом грунте возможно посеять более холодостойкие культуры, в том числе морковь, а также петрушку и черешковый сельдерей. Кроме того, она призвала сеять в это время два-три сорта редиса.

"Редис можно поселить как в теплице, так и в открытом грунте. Конечно, зонтичный укроп, который потом можно добавить в малосольные огурцы для яркости вкуса" - рекомендовала она.

Ганичкина также отметила, что в первой декаде мая возможно садить и раннюю капусту, которая будет созревать в конце июня - начале июля.

"Так и хочется сказать: работы до фига, столько работы у дачников. Еще нужно сеять огурцы для открытого грунта, можно уже посадить в теплице рассаду и семена тыквы и кабачков", - добавил специалист.